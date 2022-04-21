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Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одолеть «Даллас»

Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одолеть «Даллас»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Счёт голам открыли хозяева уже на 4-й минуте – забил Эвандер Кейн с передачи Коннора Макдэвида. Через 3 минуты удвоил преимущество канадцев Дерек Райан. На 12-й минуте Джейсон Робертсон отыграл один гол для своей команды.

А на 26-й минуте Роопе Хинц вовсе сравнял счёт голам в матче. На 33-й минуте вперёд хозяев вывел Зак Хайман, потом забил Ессе Пульюярви с передачи Макдэвида на 39-й минуте. И сам Макдэвид отличился на последней минуте матча.

Российский нападающий Денис Гурьянов очков не набрал, а его соотечественник Александр Радулов заработал коэффициент полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2022, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кейн (Макдэвид, Расселл) – 03:12 (5x5)   2:0 Райан (Маклауд, Бэрри) – 06:17 (5x5)   2:1 Робертсон (Хинц, Клингберг) – 11:39 (5x5)   2:2 Хинц (Робертсон, Павелски) – 25:06 (5x5)   3:2 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 32:39 (5x5)   4:2 Пульюярви (Бушар, Макдэвид) – 38:00 (5x5)   5:2 Макдэвид (Кит) – 59:57 (en)
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