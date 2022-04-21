Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одолеть «Даллас»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Счёт голам открыли хозяева уже на 4-й минуте – забил Эвандер Кейн с передачи Коннора Макдэвида. Через 3 минуты удвоил преимущество канадцев Дерек Райан. На 12-й минуте Джейсон Робертсон отыграл один гол для своей команды.
А на 26-й минуте Роопе Хинц вовсе сравнял счёт голам в матче. На 33-й минуте вперёд хозяев вывел Зак Хайман, потом забил Ессе Пульюярви с передачи Макдэвида на 39-й минуте. И сам Макдэвид отличился на последней минуте матча.
Российский нападающий Денис Гурьянов очков не набрал, а его соотечественник Александр Радулов заработал коэффициент полезности «-2».
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