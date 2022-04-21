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Александр Овечкин забил 779-й гол в карьере, передачу отдал Кузнецов

Александр Овечкин забил 779-й гол в карьере, передачу отдал Кузнецов
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 1:2.

На 23-й минуте матча российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил свою 779-ю шайбу в НХЛ. Россиянин отметился точным выстрелом после передач соотечественника Евгения Кузнецова и шведского нападающего Маркуса Юханссона.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и сделал 40 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Вегас», в свою очередь, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков.

«Вегас» — «Вашингтон». Александр Овечкин отметит досрочный выход в плей-офф НХЛ «Вегас» — «Вашингтон». Александр Овечкин отметит досрочный выход в плей-офф НХЛ
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