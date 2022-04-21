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Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, поражавшим ворота 160 голкиперов в лиге

Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, поражавшим ворота 160 голкиперов в лиге
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1, продолжается второй период).

Для голкипера «Вегаса» Логана Томпсона эта шайба стала первой, которую он в своей карьере пропускал от Овечкина. Таким образом, канадский голкипер «рыцарей» пополнил список вратарей, которым забивал Овечкин за время выступления в НХЛ. Логан стал 160-м вратарём, пропускавшим от Александра в НХЛ.

В свою очередь Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забивавшим в ворота 160 голкиперов в лиге. Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (178), второе место занимает Патрик Марло (177), а топ-3 замыкает Марк Мессье (164).

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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