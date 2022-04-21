Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, поражавшим ворота 160 голкиперов в лиге

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1, продолжается второй период).

Для голкипера «Вегаса» Логана Томпсона эта шайба стала первой, которую он в своей карьере пропускал от Овечкина. Таким образом, канадский голкипер «рыцарей» пополнил список вратарей, которым забивал Овечкин за время выступления в НХЛ. Логан стал 160-м вратарём, пропускавшим от Александра в НХЛ.

В свою очередь Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забивавшим в ворота 160 голкиперов в лиге. Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (178), второе место занимает Патрик Марло (177), а топ-3 замыкает Марк Мессье (164).