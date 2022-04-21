Овечкин повторил свой лучший результат по очкам в регулярке НХЛ за последние 12 сезонов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1, завершён второй период).

Благодаря этому российский форвард достиг отметки в 89 очков в этом регулярном чемпионате. В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и сделал 40 результативных передач при показателе полезности «+8» и 18 минутах штрафного времени.

Таким образом, россиянин повторил свой лучший результат по очкам в регулярке НХЛ за последние 12 сезонов. В сезоне-2018/2019 Овечкин также набрал 89 очков, но сыграв 81 матч. В остальные сезоны на указанном временном отрезке Александр не добирался до данного показателя.

Личный бобмардирский рекорд Александр установил в сезоне-2007/2008 (112 очков). Ещё трижды Овечкин преодолевал отметку в 100 очков в регулярке НХЛ: 110 в сезоне-2008/2009, 109 — 2009/2010 и 106 — 2005/2006. Далее располагается сезон-2006/2007 (92 очка), после чего следуют два сезона с 89 очками.