Макдэвид возглавил бомбардирскую гонку сезона НХЛ, превзойдя результат Юбердо

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (5:2).

Всего в 76 играх сезона на счету канадца стало 113 (43+70) баллов, благодаря чему он вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров. Вторым идёт нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо – 111 (30+81) очков в 76 матчах.

Отметку в 100 очков в этом сезоне на данный момент преодолели ещё три игрока — нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро (108), форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (106) и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (102). Лучший из россиян — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — набрал 94 очка и располагается на восьмом месте в общем зачёте.