Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам в НХЛ с 50 голами

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:3, идёт третий период).

Второй забитый гол стал для российского форварда 50-м в нынешнем сезоне, благодаря чему 36-летний нападающий девятый раз за карьеру достиг этой отметки в регулярке НХЛ. Таким образом, Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам с 50 голами в НХЛ.

Примечательно, что ранее в этом матче Александр установил новый рекорд заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет. Ранее этим достижением владел финский нападающий Теэму Селянне, который забросил 48 шайб в 82 матчах в сезоне-2006/2007. В том сезоне финн выступал за «Анахайм».