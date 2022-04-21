«Сиэтл» обыграл «Кодорадо», у Ничушкина – голевая

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.



Уже на второй минуте за хозяев открыл счёт в матче Коул Линд. На 6-й минуте удвоил преимущество Джордан Эберле. На 15-й минуте за хозяев забил ещё и Янни Гурд. На 18-й минуте одну шайбу отыграл Кейл Макар. А на 57-й минуте отставание до минимума сократил Арттури Лехконен, которому ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.

В параллельном матче в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» «Аризона Койотс» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.



За хозяев забивали Барретт Хэйтон, Натан Смит и Антон Строльман. У гостей отличились Джейк Маккейб, Доминик Кубалик и Алекс Власик. Решающий гол за Алексом Дебринкэтом.