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«Сиэтл» обыграл «Кодорадо», у Ничушкина – голевая

«Сиэтл» обыграл «Кодорадо», у Ничушкина – голевая
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Уже на второй минуте за хозяев открыл счёт в матче Коул Линд. На 6-й минуте удвоил преимущество Джордан Эберле. На 15-й минуте за хозяев забил ещё и Янни Гурд. На 18-й минуте одну шайбу отыграл Кейл Макар. А на 57-й минуте отставание до минимума сократил Арттури Лехконен, которому ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Линд (Борген, Раск) – 01:12 (5x5)   2:0 Эберле (Бенирс, Донато) – 05:23 (5x5)   3:0 Гурд (Макканн, Кульман) – 14:44 (5x5)   3:1 Макар (Кадри, Комфер) – 17:37 (5x5)   3:2 Лехконен (Ничушкин, Маккиннон) – 56:40 (5x5)

В параллельном матче в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» «Аризона Койотс» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

За хозяев забивали Барретт Хэйтон, Натан Смит и Антон Строльман. У гостей отличились Джейк Маккейб, Доминик Кубалик и Алекс Власик. Решающий гол за Алексом Дебринкэтом.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Маккейб (Тэйвз, Кубалик) – 00:42 (5x5)   0:2 Кубалик (Джонсон, Тэйвз) – 15:32 (5x5)   1:2 Хэйтон (Шмальц, Лэдд) – 32:43 (5x5)   1:3 Власик (Дебринкэт, Кейн) – 36:25 (5x5)   2:3 Смит (Кессел, Гальченюк) – 49:42 (5x5)   3:3 Строльман (Кессел, Шмальц) – 53:43 (4x4)   3:4 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 64:23 (3x3)
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