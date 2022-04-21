Игрок «Вегаса» помешал Кузнецову отпраздновать гол фирменной «птичкой»

Сегодня, 21 апреля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом уже на седьмой минуте.

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо помешал Кузнецову отпраздновать гол в фирменном стиле – «птичкой». Игрок врезался в Кузнецова после начала празднования гола.

Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

Напомним, для Кузнецова этот гол стал 24-м в текущем сезоне. Также на его счету 53 результативные передачи. Таким образом, Евгений набрал 77 очков в 74 играх.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 97 очков в 77 играх.