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Игрок «Вегаса» помешал Кузнецову отпраздновать гол фирменной «птичкой»

Игрок «Вегаса» помешал Кузнецову отпраздновать гол фирменной «птичкой»
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Сегодня, 21 апреля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом уже на седьмой минуте.

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо помешал Кузнецову отпраздновать гол в фирменном стиле – «птичкой». Игрок врезался в Кузнецова после начала празднования гола.

Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

Напомним, для Кузнецова этот гол стал 24-м в текущем сезоне. Также на его счету 53 результативные передачи. Таким образом, Евгений набрал 77 очков в 74 играх.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 97 очков в 77 играх.

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