Коваленко — о сокращении лимита: молодым игрокам нужно не расслабляться, а доказывать

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ.
«В плане легионеров моё поколение воспитано на НХЛ, где иностранец по определению обязан быть на голову выше местного игрока. И как только канадец или американец приближался к европейцам по уровню мастерства, те сразу теряли место в основном составе.
На мой взгляд, в КХЛ такую картину мы видим не всегда. Нередко легионеры играют на одном уровне с российскими хоккеистами, если не хуже, но при этом получают лучшее время и в равных составах, и в большинстве. Такие моменты бросаются в глаза и раздражают. Хотя не буду спорить и с тем, что есть легионеры, мастерство которых не вызывает вопросов и которые только повышают уровень нашего турнира.
Я за или против? Тут нужно учитывать и ситуацию в мире. Многие легионеры уже по ходу плей-офф покинули КХЛ, не уверен, что летом они вернутся. А если и вернутся, то, возможно, будут требовать особых условий по контрактам и выплат, привязанных к доллару или евро. Это гарантирует клубам много головной боли.
Поэтому в нынешней ситуации сокращение лимита на легионеров – на мой взгляд, неизбежный процесс. Скорее всего, в предстоящем сезоне молодым россиянам предоставится больше возможностей для роста. Но им нужно не ждать в расслаблении эти шансы, а, наоборот, готовиться и доказывать», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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