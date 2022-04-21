Коваленко — о сокращении лимита: молодым игрокам нужно не расслабляться, а доказывать

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ.



«В плане легионеров моё поколение воспитано на НХЛ, где иностранец по определению обязан быть на голову выше местного игрока. И как только канадец или американец приближался к европейцам по уровню мастерства, те сразу теряли место в основном составе.



На мой взгляд, в КХЛ такую картину мы видим не всегда. Нередко легионеры играют на одном уровне с российскими хоккеистами, если не хуже, но при этом получают лучшее время и в равных составах, и в большинстве. Такие моменты бросаются в глаза и раздражают. Хотя не буду спорить и с тем, что есть легионеры, мастерство которых не вызывает вопросов и которые только повышают уровень нашего турнира.



Я за или против? Тут нужно учитывать и ситуацию в мире. Многие легионеры уже по ходу плей-офф покинули КХЛ, не уверен, что летом они вернутся. А если и вернутся, то, возможно, будут требовать особых условий по контрактам и выплат, привязанных к доллару или евро. Это гарантирует клубам много головной боли.



Поэтому в нынешней ситуации сокращение лимита на легионеров – на мой взгляд, неизбежный процесс. Скорее всего, в предстоящем сезоне молодым россиянам предоставится больше возможностей для роста. Но им нужно не ждать в расслаблении эти шансы, а, наоборот, готовиться и доказывать», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.