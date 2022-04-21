Овечкин вышел на второе место в истории по количеству игр с 2+ голами

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4) и догнал идущего на втором месте Бретта Халла по количеству игр с не менее двумя голами. Теперь на счету россиянина 158 таких матчей.



Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 189 матчей с 2+ голами.



Отметим, что благодаря этим голам Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.



Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.