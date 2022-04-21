Вильям Карлссон — об Овечкине: буду рассказывать внукам, что играл против легенды

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон отреагировал на игру против российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который минувшей ночью оформил дубль и в девятый раз в карьере забил 50 голов за сезон в НХЛ.



«Буду рассказывать своим внукам, что играл против легенды. Это очень круто», – цитирует Карлссона журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».



Отметим, что благодаря этим голам Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.



Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.

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