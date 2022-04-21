Овечкин прокомментировал повторение рекорда Гретцки и Босси

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который минувшей ночью повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по количеству сезонов с 50+ голами в НХЛ (9), прокомментировал своё достижение.
«Очевидно, что это довольно хорошая компания. Очень счастлив. Когда ты забиваешь первый гол, ты просто очень хорошо относишься к игре. Я думаю, что наше звено сегодня чувствовало себя хорошо и имело довольно хорошие шансы», – сказал Овечкин после матча.
Отметим, что благодаря этим голам Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.
Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.
Также Овечкин стал самым возрастным игроком в истории лиги, который забил 50+ голов за сезон.
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