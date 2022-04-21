Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ).

Благодаря этому российский форвард достиг отметки в 90 очков в этом регулярном чемпионате. В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач при показателе полезности «+9» и 18 минутах штрафного времени.



Таким образом, россиянин показал свой лучший результат по очкам в регулярке НХЛ за последние 12 сезонов.



Личный бомбардирский рекорд Александр установил в сезоне-2007/2008 (112 очков). Ещё трижды Овечкин преодолевал отметку в 100 очков в регулярке НХЛ: 110 в сезоне-2008/2009, 109 — 2009/2010 и 106 — 2005/2006. Далее располагается сезон-2006/2007 (92 очка), после чего следует нынешний сезон с 90 очками.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Овечкин набрать 100 очков в этом сезоне НХЛ?»

Отметим, до конца сезона «Вашингтон» проведёт ещё пять матчей.