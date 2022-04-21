Каменский — о 50 шайбах Овечкина: это мастерство, талант и семейная атмосфера в команде

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с очередным достижением в НХЛ.
«Хотел бы поздравить Овечкина! В очередной раз подтверждает статус игрока мирового класса, одного из лучших хоккеистов на планете. Снова забил 50 голов и догнал великих игроков! Хотел бы поздравить его, пожелать дальнейших успехов. Так держать!
Думаю, что он сможет и в 12-й раз забить 50 шайб за сезон, чтобы стать абсолютным рекордсменом. Это огромная любовь к хоккею, огромная физическая работа. Мастерство, талант и семейная атмосфера в команде. Всё это суммируется и приводит к такому результату», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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