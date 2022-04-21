Овечкин стал 13-м игроком в сезоне, набравшим 90 очков

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). Благодаря этому российский форвард достиг отметки в 90 очков в этом регулярном чемпионате.



Александр стал 13-м хоккеистом в нынешнем сезоне, кто сумел достичь этой отметки. Ранее это сделали Коннор Макдэвид (113 очков, «Эдмонтон Ойлерз»), Джонатан Юбердо (111, «Флорида Пантерз»), Джонни Годро (108, «Калгари Флэймз»), Леон Драйзайтль (106, «Эдмонтон»), Остон Мэттьюс (102, «Торонто Мэйпл Лифс»), Мэттью Ткачук (99, «Калгари»), Митчелл Марнер (95, «Торонто»), Кирилл Капризов (94, «Миннесота Уайлд»), Джей Ти Миллер (93, «Ванкувер Кэнакс»), Артемий Панарин (92, «Нью-Йорк Рейнджерс»), Микко Рантанен (91, «Колорадо Эвеланш») и Патрик Кейн (90, «Чикаго Блэкхоукс»).

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