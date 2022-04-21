Кожевников: если у Овечкина не будет травм, то рекорд Гретцки под прицелом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал очередное достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«То, что Овечкин забил 50 шайб, не неожиданность. Многие говорили, что он забьёт. Молодец. Сашу можно только поздравить. Идёт всё ближе и ближе к рекорду. Это очень хорошо.



Возможен ли физический спад с учётом его возраста? Кто его знает, но думаю, что маловероятно. Каждый год об этом говорят. Я помню, четыре года назад он не забивал игр десять. И началось уже. Потом свои 40 или 50 шайб свои он забил. Трудно говорить, но я думаю, что его здоровья хватит. Если травм не будет. Травмы же бывают какие-то непонятные. Если не будет, то я думаю, что рекорд Гретцки под прицелом», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.