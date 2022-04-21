Овечкин отстаёт от Дага Гилмора на четыре очка в бомбардирской гонке в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). Теперь на его счету 1410 очков в НХЛ – он отстаёт от Дага Гилмора, который идёт на 19-м месте в истории НХЛ по этому показателю.
На данный момент на счету Овечкина 1272 игры, а у Гилмора их 1474.
Напомним, минувшей ночью Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.
Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.
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