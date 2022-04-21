Овечкин попросил судью не удалять соперника, после контакта с которым оказался на льду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) уговорил судью не удалять игрока «Вегаса» Макса Пасиоретти, после контакта с которым оказался на льду.



Капитан «Вашингтона» пытался укротить летящую по воздуху шайбу и выйти из своей зоны, чему всячески мешал нападающий «Вегаса». Американец пару раз легонько схватил ускользающего от опеки Овечкина за свитер, после чего россиянин упал на лёд.



После эпизода Александр начал показывать арбитру, что нарушения в действиях Пасиоретти не было.



Видео эпизода можно посмотреть по ссылке в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в этом матче россиянин оформил дубль и отдал одну результативную передачу на Евгения Кузнецова.