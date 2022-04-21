Д. Марков — о жесте Овечкина к судье: Саша уважает соперника, ведёт себя по-джентльменски

Известный в прошлом защитник, чемпион мира Даниил Марков поделился мнением об эпизоде из матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Вегас Голден Найтс», по ходу которого нападающий Александр Овечкин попросил не удалять игрока соперника, после контакта с которым он оказался на льду.



«Овечкин попросил судью не удалять соперника? Вы поймите, Саша воспитывался и рос в семье спортсменов, застал старое поколение, когда были ветераны. Овечкин уважает соперника, ведёт себя по-джентльменски. У Саши большой авторитет в команде и лиге. Поэтому такой мастер, как Овечкин, ведёт себя соответствующим образом», – сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в этой встрече Александр набрал три очка (2+1).