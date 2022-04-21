Стали известны команды НХЛ, которые сыграют в Европе в 2022 году

Национальная хоккейная лига объявила матчи, которые пройдут в Европе в 2022 году.
Два матча регулярного чемпионата НХЛ пройдут в европейских городах:
«Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» сыграют в Праге (Чехия) 7 и 8 октября.
«Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш» встретятся в Тампере (Финляндия) 4 и 5 ноября.
Также две команды НХЛ сыграют матчи с немецкими клубами:
3 октября «Нэшвилл Предаторз» встретится с клубом «Берн».
4 октября «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Айсберен Берлин».
Напомним, на данный момент проходит регулярный чемпионат сезона-2021/2022.
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (116 очков, 76 матчей), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 77), «Каролина Харрикейнз» (106, 77), «Нью-Йорк Рейнджерс» (106, 77), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (100, 76), «Бостон Брюинз» (99, 76), «Питтсбург Пингвинз» (97, 77) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).
На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 77 матчей), «Калгари Флэймз» (104, 77), «Миннесота Уайлд» (103, 76), «Сент-Луис Блюз» (103, 77), «Эдмонтон Ойлерз» (96, 77), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), «Лос-Анджелес Кингз» (92, 78) и «Даллас Старз» (91, 77).
- 21 апреля 2022
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