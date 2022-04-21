ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в МХЛ

Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), сообщает «Белорусский хоккей».



«На очередном заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси были рассмотрены вопросы формирования тренерских штабов сборных команд Беларуси по хоккею с шайбой на предстоящий сезон.



Как сообщает федерация, вопрос назначения главного тренера юношеской (до 17 лет) сборной команды решено перенести на более поздние сроки в связи с тем, что ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ.



Кандидатура главного тренера юношеской сборной будет определена после получения окончательного решения», — говорится в сообщении.