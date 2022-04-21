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ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в МХЛ

ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в МХЛ
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Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), сообщает «Белорусский хоккей».

«На очередном заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси были рассмотрены вопросы формирования тренерских штабов сборных команд Беларуси по хоккею с шайбой на предстоящий сезон.

Как сообщает федерация, вопрос назначения главного тренера юношеской (до 17 лет) сборной команды решено перенести на более поздние сроки в связи с тем, что ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ.

Кандидатура главного тренера юношеской сборной будет определена после получения окончательного решения», — говорится в сообщении.

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