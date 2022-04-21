Брат Знарка: Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвёртый Кубок Гагарина
Поделиться
Главный тренер клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Белые Медведицы» Игорь Знарок прокомментировал возможное назначение его брата, Олега Знарка, в казанский «Ак Барс».
«Я ещё пока его не поздравлял, потому что назначение официально ещё не произошло и вперёд паровоза не бегут. Когда 1 мая объявят, тогда и будем поздравлять. Я за него, конечно, рад.
С какими эмоциями он поехал в Казань? С энтузиазмом, с большими амбициями, заряженный. Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвёртый Кубок Гагарина. Он со всеми хоккеистами старается быть на одной волне. Тем более в Казани есть игроки, с которыми он в своё время работал в сборной. Думаю, он со всеми там найдёт общий язык», — цитирует Знарка «РБ Спорт».
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
18:35
-
18:19
-
18:00
-
17:31
-
16:56
-
16:15
-
16:00
-
15:44
-
15:16
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:24
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:28
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:51
-
10:44
-
10:39
-
10:16
-
10:00
-
09:39
-
09:24
-
09:05
-
08:53
-
08:43
-
08:36
-
08:25
Партнерский контент