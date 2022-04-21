Брат Знарка: Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвёртый Кубок Гагарина

Главный тренер клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Белые Медведицы» Игорь Знарок прокомментировал возможное назначение его брата, Олега Знарка, в казанский «Ак Барс».



«Я ещё пока его не поздравлял, потому что назначение официально ещё не произошло и вперёд паровоза не бегут. Когда 1 мая объявят, тогда и будем поздравлять. Я за него, конечно, рад.



С какими эмоциями он поехал в Казань? С энтузиазмом, с большими амбициями, заряженный. Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвёртый Кубок Гагарина. Он со всеми хоккеистами старается быть на одной волне. Тем более в Казани есть игроки, с которыми он в своё время работал в сборной. Думаю, он со всеми там найдёт общий язык», — цитирует Знарка «РБ Спорт».