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Брат Знарка: Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвёртый Кубок Гагарина

Брат Знарка: Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвёртый Кубок Гагарина
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Главный тренер клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Белые Медведицы» Игорь Знарок прокомментировал возможное назначение его брата, Олега Знарка, в казанский «Ак Барс».

«Я ещё пока его не поздравлял, потому что назначение официально ещё не произошло и вперёд паровоза не бегут. Когда 1 мая объявят, тогда и будем поздравлять. Я за него, конечно, рад.

С какими эмоциями он поехал в Казань? С энтузиазмом, с большими амбициями, заряженный. Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвёртый Кубок Гагарина. Он со всеми хоккеистами старается быть на одной волне. Тем более в Казани есть игроки, с которыми он в своё время работал в сборной. Думаю, он со всеми там найдёт общий язык», — цитирует Знарка «РБ Спорт».

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