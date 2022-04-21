Форвард «Салавата» Пименов рассказал о задачах после подписания нового контракта с клубом

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов прокомментировал продление контракта с клубом сроком на два года.
«Переговоры вёл агент, я не собирался никуда уходить. Клуб и я сам были заинтересованы в подписании контракта. Буду стараться улучшить качество своей игры, приносить больше пользы команде и бороться за Кубок.
Задача – быть стабильным на протяжении всего сезона и стараться от игры к игре прогрессировать. Очень рад подписанию контракта и горд продолжать своё выступление за «Салават Юлаев», здесь есть все условия для дальнейшего развития!» – приводит слова Пименова телеграм-канал уфимского клуба.
В текущем сезоне Пименов провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка за два гола. В плей-офф на счету Артёма три результативные передачи в 10 встречах.
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