«Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Авериным и Коршковым

Ярославский «Локомотив» на официальном сайте сообщил о продлении контрактов с нападающими Егором Авериным и Егором Коршковым.
Новое соглашение клуба с Авериным будет действовать до окончания сезона-2022/2023. 32-летний форвард в Континентальной хоккейной лиге сезона-2021/2022 провёл 36 матчей, набрав 6 (3+3) очков при полезности «-5». В плей-офф Аверин сыграл в четырёх матчах и не отметился баллами. Нападающий проведёт 11-й сезон в составе «Локомотива», он является рекордсменом клуба по играм (572), очкам (237) и шайбам (111) в КХЛ.
Контракт между ярославцами и Коршковым подписан до конца сезона-2023/2024. 25-летний форвард в прошедшей регулярке сыграл в 44 матчах, набрав 22 (11+11) очка при общей полезности «+8». В Кубке Гагарина он провёл четыре матча и забросил одну шайбу.
- 21 апреля 2022
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