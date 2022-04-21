КХЛ объяснила решение не наказывать Федотова за неприличный жест игрокам «Металлурга»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала решение не наказывать голкипера ЦСКА Ивана Федотова, который показал неприличный жест по окончании второго матча финальной серии Кубка Гагарина — 2022 с магнитогорским «Металлургом» (4:6).



«После поступления запроса от хоккейного клуба «Металлург» СДК запросил дополнительные видеоматериалы, включая записи со всех возможных ракурсов, которые могли бы зафиксировать данный эпизод. На основании материалов члены СДК большинством голосов приняли решение не накладывать на игрока ЦСКА Ивана Федотова наказание по п. 1.32 Статьи 28 Дисциплинарного регламента в связи с отсутствием веских видеодоказательств», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

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