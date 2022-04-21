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«Рубин» обыграл санкт-петербургское «Динамо» и находится в шаге от победы в Кубке Петрова

«Рубин» обыграл санкт-петербургское «Динамо» и находится в шаге от победы в Кубке Петрова
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Тюменский «Рубин» одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в четвёртом матче финала Кубка Петрова — 2022 в овертайме со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный».

В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающие Михаил Железнов, Георгий Бусаров, а также принёсший победу в дополнительное время Вадим Хлопотов. У «Динамо» отметились форварды Иван Петраков и Дмитрий Сидляров.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Рубина». Следующий матч состоится в воскресенье, 24 апреля, в Тюмени на стадионе «Дворец спорта». Стартовое вбрасывание — в 15:00 мск.

Действующий обладатель Кубка Петрова — ханты-мансийская «Югра» — покинула розыгрыш текущего плей-офф в полуфинале, уступив «Динамо» (2-4).

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
21 апреля 2022, четверг. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Рубин
Тюмень
1:0 Петраков (Кулагин, Сидляров) – 05:07 (5x5)   2:0 Сидляров (Рашевский) – 18:43 (5x4)   2:1 Железнов (Иванов) – 34:07   2:2 Бусаров (Митрофанов, Давыдов) – 45:36 (5x4)   2:3 Хлопотов (Рожков) – 66:31 (5x5)
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