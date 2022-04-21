«Рубин» обыграл санкт-петербургское «Динамо» и находится в шаге от победы в Кубке Петрова

Тюменский «Рубин» одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в четвёртом матче финала Кубка Петрова — 2022 в овертайме со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный».



В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающие Михаил Железнов, Георгий Бусаров, а также принёсший победу в дополнительное время Вадим Хлопотов. У «Динамо» отметились форварды Иван Петраков и Дмитрий Сидляров.



Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Рубина». Следующий матч состоится в воскресенье, 24 апреля, в Тюмени на стадионе «Дворец спорта». Стартовое вбрасывание — в 15:00 мск.



Действующий обладатель Кубка Петрова — ханты-мансийская «Югра» — покинула розыгрыш текущего плей-офф в полуфинале, уступив «Динамо» (2-4).