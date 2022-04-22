Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин превзошёл достижение Гретцки в «Рейнджерс»

Панарин превзошёл достижение Гретцки в «Рейнджерс»
Комментарии

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. Российский нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Таким образом, ему удалось превзойти достижения Уэйна Гретцки и Марка Мессье по передачам за один сезон за «Рейнджерс». Сейчас на счету россиянина 73 передачи за сезон, а на счету канадцев по 72.

Следующей целью Панарина является Сергей Зубов, которому за один сезон удалось сделать 77 результативных передач. По этому показателю он занимает второе место. Больше всего передач за сезон в составе «Рейнджерс» удалось сделать Брайану Личу (80).

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 73 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 73 результативные передачи.

Овечкин выйдет на Панарина, Капризова ждёт серьёзное испытание? Расклад на плей-офф НХЛ Овечкин выйдет на Панарина, Капризова ждёт серьёзное испытание? Расклад на плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022