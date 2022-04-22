Панарин превзошёл достижение Гретцки в «Рейнджерс»

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. Российский нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Таким образом, ему удалось превзойти достижения Уэйна Гретцки и Марка Мессье по передачам за один сезон за «Рейнджерс». Сейчас на счету россиянина 73 передачи за сезон, а на счету канадцев по 72.

Следующей целью Панарина является Сергей Зубов, которому за один сезон удалось сделать 77 результативных передач. По этому показателю он занимает второе место. Больше всего передач за сезон в составе «Рейнджерс» удалось сделать Брайану Личу (80).

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 73 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 73 результативные передачи.