Четыре передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей хет-трик оформил Эндрю Копп и ещё по разу отличились Крис Крайдер, Райан Строум и Райан Ривз. Российский нападающий Артемий Панарин сделал четыре результативных передачи. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 26 сейвов.

За «Айлендерс» дубль оформил Брок Нельсон и ещё один гол забил Джош Бейли. Российский голкипер Семён Варламов сделал 17 сейвов.

Таким образом, «Айлендерс» продлили серию поражений до трёх матчей. «Рейнджерс», в свою очередь, одержали четвёртую победу кряду.