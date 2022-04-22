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Четыре передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

Четыре передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей хет-трик оформил Эндрю Копп и ещё по разу отличились Крис Крайдер, Райан Строум и Райан Ривз. Российский нападающий Артемий Панарин сделал четыре результативных передачи. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 26 сейвов.

За «Айлендерс» дубль оформил Брок Нельсон и ещё один гол забил Джош Бейли. Российский голкипер Семён Варламов сделал 17 сейвов.

Таким образом, «Айлендерс» продлили серию поражений до трёх матчей. «Рейнджерс», в свою очередь, одержали четвёртую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Копп (Панарин, Труба) – 03:43 (5x5)   0:2 Копп (Панарин, Фокс) – 07:48 (5x5)   0:3 Копп (Строум, Панарин) – 18:13 (5x5)   1:3 Нельсон (Бейли) – 20:37 (5x5)   1:4 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 37:15 (5x4)   1:5 Строум (Панарин, Фокс) – 39:07 (4x4)   2:5 Нельсон (Барзал, Добсон) – 42:06 (5x4)   2:6 Ривз (Лафренье, Гудроу) – 52:53 (5x5)   3:6 Бейли (Добсон, Хара) – 53:22 (5x5)
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