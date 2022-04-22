Вратарь «Питтсбурга» отразил 52 броска и обновил клубный рекорд, установленный в 2004 году

30-летний американский голкипер «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит обновил один из клубных рекордов, который был установлен в 2004 году, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:0).

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, Десмит, отразив все 52 броска в игре с «Бостоном», записал на свой счёт наибольшее количество отражённых бросков в сухом матче и обновил клубный рекорд, который был установлен Жан-Себастьян Обеном в марте 2004 года – 45 сейвов.

В нынешнем сезоне Десмит принял участие в 22 матчах, в которых отражал 90,7% бросков и пропускал в среднем 2,89 шайбы за матч, ему также удалось провести две игры на ноль. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 92 встречи с коэффициентом надёжности 2,69 и 91,7% отражённых бросков.