Стэмкос стал лучшим бомбардиром в истории «Тампы», забив с передачи Кучерова. Видео

В эти минуты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт третий период встречи, счёт 7:1 в пользу хозяев.
Нападающий «Тампы» Стивек Стэмкос сделал три (гол+2 ассиста) результативных действия в матче. Таким образом, он стал лучшим бомбардиров в истории франшизы.
Примечательно, что единственную шайбу он забросил с передачи россиянина Никиты Кучерова.
Форвард обогнал по этому показателю экс-нападающего Мартена Сан-Луи, который набрал 953 очка в 972 играх. У Стэмкоса на данный момент 954 результативных действия за всё время выступлений за «Тампу».
Напомним, всего на счету Стэмкоса 473 гола и 483 передач в НХЛ. Он был выбран «Тампой» под первым номером на драфте НХЛ-2008.
В текущем сезоне на счету Стэмкоса 76 матчей и 90 очков: он забросил 34 шайбы и отдал 56 результативных передач.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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