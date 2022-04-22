«Сент-Луис» встретится с «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли

После победы «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Ванкувер Кэнакс» (6:3) стало известно, что соперником «дикарей» по первому раунду Кубка Стэнли станет «Сент-Луис Блюз».

За «Миннесоту» выступают два российских хоккеиста – форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов. В составе «Сент-Луиса» Россию представляют – нападающие Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашёв, Клим Костин и Алексей Торопченко.

Напомним, «Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе НХЛ, набрав 105 очков в 77 матчах, «Сент-Луис» — третий. Поэтому командам в оставшихся встречах предстоит определить, кто будет начинать серию на домашнем льду.

Отметим, что плей-офф Кубка Стэнли 2022 стартует 2 мая. Первой командой попавшей в розыгрыш стала «Флорида Пантерз», которая гарантировала себе участие в плей-офф 3 апреля.