Кучеров — лучший снайпер «Тампы» в 2022 году благодаря голу «Торонто»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился также результативной передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».

Как сообщает «твиттер-аккаунт» «Тампы», теперь на его счету 18 голов в 2022 году и 54 (20+34) очка в 41 матче текущего сезона.

По первому показателю он является лидеров среди одноклубников. Второе место делят Стивен Стэмкос и Брейден Поинт, в их активе по 17 голов.

В ноябре 2013 года Кучеров был вызван из АХЛ в основную команду «Тампы». 26 ноября в своей первой игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» Кучеров открыл счёт своим голам в НХЛ.