«Тампа» забила 8 шайб в одном матче впервые в сезоне

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.

Примечательно, что «Тампа» забила восемь шайб в одном матче впервые в этом сезоне. Также американская команда забила 4 гола во втором и третьем периоде встречи, это произошло первый раз в 2022 году.

В составе «Тампы» дублями отметились Алекс Киллорн и Росс Колтон, ещё по шайбе на счету Стивена Стэмкоса, Никиты Кучерова, Ондржея Палата и Пэта Маруна. Автором единственного гола «Торонто» стал российский форвард Илья Михеев, отличившийся в большинстве.



28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился также результативной передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Теперь на его счету 54 (20+34) очка в 41 матче текущего сезона.



Соотечественник и одноклубник Кучерова – защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал на свой счёт голевой пас.



Ворота «Тампы» в этой игре защищал Андрей Василевский, отразивший 35 бросков из 36. Его визави из «Торонто» Эрик Челльгрен – 28 из 36.