«Даллас» без Радулова, Гурьянова и Наместникова уступил на выезде «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук, Ноа Ханифин, Кристофер Танев и Эндрю Манджапане. За «Даллас» забрасывали Джейсон Робертсон и Люк Гленденинг.

Примечательно, что в составе «Старз» не было ни одного из трёх российских нападающих – Александра Радулова, Дениса Гурьянова и Владислава Наместникова.

27-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 14 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

Напомним, «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 106 очков в 78 матчах. «Даллас Старз» (91) – идёт восьмым, продолжая борьбу за попадание в плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (89) и «Ванкувер Кэнакс» (87).