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«Даллас» без Радулова, Гурьянова и Наместникова уступил на выезде «Калгари»

«Даллас» без Радулова, Гурьянова и Наместникова уступил на выезде «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук, Ноа Ханифин, Кристофер Танев и Эндрю Манджапане. За «Даллас» забрасывали Джейсон Робертсон и Люк Гленденинг.

Примечательно, что в составе «Старз» не было ни одного из трёх российских нападающих – Александра Радулова, Дениса Гурьянова и Владислава Наместникова.

27-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 14 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

Напомним, «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 106 очков в 78 матчах. «Даллас Старз» (91) – идёт восьмым, продолжая борьбу за попадание в плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (89) и «Ванкувер Кэнакс» (87).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ткачук (Годро, Андерссон) – 30:06 (5x4)   1:1 Робертсон (Клингберг, Павелски) – 31:53 (5x4)   2:1 Ханифин (Тоффоли, Андерссон) – 40:20 (5x5)   2:2 Гленденинг (Карльстрём) – 45:29 (5x5)   3:2 Танев (Чюлингтон) – 53:05 (5x5)   4:2 Манджапане – 59:35 (en)
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