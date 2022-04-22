Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.



Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал четыре результативные передачи. Таким образом, у россиянина на данный момент 96 (22+74) очков в 73-х матчах этого сезона. Он установил новый личный рекорд. Ранее Панарин набирал 95 баллов в сезоне-2019/2020.

Свой дебютный матч в НХЛ россиянин провёл за «Чикаго Блэкхоукс» 7 октября 2015 года, в котором отметился заброшенной шайбой в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

С 2019 года является игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2020 году русскоязычный сайт НХЛ признал его главной звездой «Рейнджерс» среди россиян в истории.