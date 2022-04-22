«Калгари» выиграл Тихоокеанский дивизион впервые за три года

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук, Ноа Ханифин, Кристофер Танев и Эндрю Манджапане. За «Даллас» забрасывали Джейсон Робертсон и Люк Гленденинг.
Благодаря этой победе канадцы стали чемпионами Тихоокеанского дивизиона впервые за последние три года. Более того, «Калгари» в восьмой раз в истории франшизы занял первое место в дивизионе.
«Калгари» со 106 очками занимает второе место в Западной конференции, опережая «Эдмонтон Ойлерс» в Тихоокеанском дивизионе на 10 очков. Последнее место занимает новичок лиги «Сиэтл Кракен». Они располагаются на восьмом месте, имея 58 очков после 76 матчей.
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