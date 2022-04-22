Бучневич в игре с «Сан-Хосе» продлил результативную серию до 12 матчей. Тарасенко – до 8

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 3-й период, гости ведут – 2:1.

На старте второй двадцатиминутки российские нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич, продлили свои внушительные серии с набранными очками, записав на свой счёт по голевой передаче на Роберта Томаса.

Результативная серия Бучневича достигла уже 12 матчей, в которых он набрал 21 (7+14) очко. У Тарасенко – серия из восьми игр с 18 (8+10) результативными действиями.

Всего в нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 69 играх за «Сент-Луис», набрав 72 (28+44) очка при показателе полезности «+30». У Тарасенко – 79 (33+46) очков в 71 встрече.