Бучневич в игре с «Сан-Хосе» продлил результативную серию до 12 матчей. Тарасенко – до 8
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 3-й период, гости ведут – 2:1.
На старте второй двадцатиминутки российские нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич, продлили свои внушительные серии с набранными очками, записав на свой счёт по голевой передаче на Роберта Томаса.
Результативная серия Бучневича достигла уже 12 матчей, в которых он набрал 21 (7+14) очко. У Тарасенко – серия из восьми игр с 18 (8+10) результативными действиями.
Всего в нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 69 играх за «Сент-Луис», набрав 72 (28+44) очка при показателе полезности «+30». У Тарасенко – 79 (33+46) очков в 71 встрече.
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