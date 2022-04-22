Два очка Бучневича и ассист Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Блюз» отличились Дакота Джошуа, Роберт Томас и российский форвард Павел Бучневич, поразивший пустые ворота. Автором единственной заброшенной шайбы «Шаркс» стал Ноа Грегор.

Таким образом, результативная серия Бучневича достигла уже 12 матчей, в которых он набрал 22 (8+14) очка. У Владимира Тарасенко, записавшего в этой игре на свой счёт голевой пас, – серия из восьми игр с 18 (8+10) результативными действиями.

Всего в нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 69 играх за «Сент-Луис», набрав 73 (29+44) очка при показателе полезности «+30». У Тарасенко – 79 (33+46) очков в 71 встрече.