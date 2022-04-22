Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Рейнджерс» Копп повторил клубное достижение 74-летней давности

Форвард «Рейнджерс» Копп повторил клубное достижение 74-летней давности
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Копп стал автором трёх заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).

27-летний форвард стал первым игроком «рейнджеров» с февраля 1948 года, который сумел оформить «натуральный» хет-трик в первом периоде встречи. Тогда это сделал нападающий Дон Рали. Отметим, что во всех трёх шайбах Коппа участие принял российский форвард клуба Артемий Панарин, отдавший голевые передачи. Всего на счету 30-летнего россиянина четыре результативных паса во встрече.

«Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 108 очков после 78 проведённых встреч. В следующей встрече подопечные Жерара Галлана сыграют с «Бостон Брюинз» (23 апреля, 22:00 мск).

Ай да Панарин! Оформил покер из шикарных передач и обошёл двух суперлегенд НХЛ Ай да Панарин! Оформил покер из шикарных передач и обошёл двух суперлегенд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022