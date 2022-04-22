Форвард «Рейнджерс» Копп повторил клубное достижение 74-летней давности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Копп стал автором трёх заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).
27-летний форвард стал первым игроком «рейнджеров» с февраля 1948 года, который сумел оформить «натуральный» хет-трик в первом периоде встречи. Тогда это сделал нападающий Дон Рали. Отметим, что во всех трёх шайбах Коппа участие принял российский форвард клуба Артемий Панарин, отдавший голевые передачи. Всего на счету 30-летнего россиянина четыре результативных паса во встрече.
«Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 108 очков после 78 проведённых встреч. В следующей встрече подопечные Жерара Галлана сыграют с «Бостон Брюинз» (23 апреля, 22:00 мск).
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