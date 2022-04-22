Гонка бомбардиров НХЛ: Панарин вошёл в топ-10, вплотную приблизившись к Капризову

Сегодня, 22 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором четырёх голевых передач в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3). 30-летний форвард сумел заработать 96 (22+74) балла за 73 игры в текущем сезоне и выйти на восьмое место в списке бомбардиров НХЛ. Он приблизился к нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову, располагающемуся на седьмой строчке. 24-летний россиянин смог набрать 3 (1+2) очка в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).



Первое место в гонке бомбардиров занимает Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), в активе которого 113 (43+70) очков в 76 матчах. Равное количество очков с ним имеет форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, забросивший 30 шайб и отдавший 83 передачи в 77 играх. Замыкает тройку Джонни Годро из «Калгари Флэймз», у которого 109 (38+71) баллов за 78 матчей.