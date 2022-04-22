Карандин: судейская реформа даже не назрела, а перезрела. Призываю наш хоккей действовать

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о судействе в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Честно скажу, в плане судейства возмущен тем, что происходит в последних кубковых матчах. Начиная с шестой встречи армейского финала Запада, судьи „проглотили“ свисток. Это сразу почувствовали игроки — хоккей пошёл грязноватый, с доминированием мелкого фола. Посмотрите на европейские чемпионаты — в такой хоккей в Старом Свете уже давно никто не играет. Я уж не говорю про НХЛ, где много силовой борьбы, но где уже давно нет „пиджаков“, „шампуров“ и прочей мелочи.



А потом кого-то шокирует, что по ТВ отказываются от показа финальной серии КХЛ, отдавая преимущество четвертьфиналу Кубка России по футболу. С одной стороны это приговор для КХЛ. С другой, болельщиков не обманешь — даже второсортный футбол даёт более высокий рейтинг, чем такой хоккей…



Почему в судействе такие проблемы? Это нужно спросить у главного арбитра КХЛ. В плей-офф он словно бы нажал на какой-то тумблер — и судейский корпус отключил. Как следствие, команды, которые играют в скоростной, атакующий хоккей, потеряли всё своё преимущество.



Знаете, сейчас у меня основное беспокойство — за „Магнитку“. Как и СКА в предыдущей серии, Магнитогорск выигрывает „конёк“, он быстрее и техничнее. В такой ситуации отключение судейства сразу выравнивает шансы команд. Начинается возня, в которой побеждают не Гусевы и Голдобины, а те, кто лучше в разрушении и мелком фоле.



Очевидно, что всё идет от главного арбитра лиги. В нашем кругу все знают, что он — гибкий, остроумный человек, автор лучшей юмористической программы на КХЛ ТВ, во время которой после его слов смеются не только соведущие, но и все арбитры России.



В том числе и его работа по принципу „чего изволите“ привела к тому, что наш хоккей в кризисе, а в плей-офф КХЛ игра засорена. Кстати, последний пример с возмутительным и безнаказанным поведением вратаря Федотова — из той же оперы. Нашему судейству нужны профессионалы, а не флюгеры!



Судейская реформа даже не назрела, а перезрела. Начинать надо с главного арбитра. Можно найти несколько кандидатур реальных профессионалов, которые способны выправить ситуацию. Призываю наш хоккей действовать», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.