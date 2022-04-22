«Мы получили пример, насколько хорошо должны играть». Киф — об 1:8 с «Тампой»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1:8.



«Мне было понятно, что сегодняшняя игра значила для них больше, чем для нас, и это отражалось на том, как они играли и как боролись. Вот что бывает, когда обстоятельства складываются именно так. Мы получили пример того, насколько усердно и хорошо мы должны играть, чтобы иметь возможность победить «Тампу», когда они показывают свой уровень», — цитирует Кифа официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Торонто» занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Тампа» — на пятой строчке. Клубы могут встретиться в первом раунде Кубка Стэнли — 2022.

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