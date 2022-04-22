«Мы получили пример, насколько хорошо должны играть». Киф — об 1:8 с «Тампой»
Поделиться
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1:8.
«Мне было понятно, что сегодняшняя игра значила для них больше, чем для нас, и это отражалось на том, как они играли и как боролись. Вот что бывает, когда обстоятельства складываются именно так. Мы получили пример того, насколько усердно и хорошо мы должны играть, чтобы иметь возможность победить «Тампу», когда они показывают свой уровень», — цитирует Кифа официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Торонто» занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Тампа» — на пятой строчке. Клубы могут встретиться в первом раунде Кубка Стэнли — 2022.
Новость по темеКучеров преодолел отметку в 600 очков в НХЛ в матче с «Торонто»
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:24
-
09:10
-
08:48
-
08:38
-
08:30
-
08:28
-
08:16
-
07:58
-
07:18
-
07:16
-
07:09
-
07:06
-
06:47
-
06:36
-
06:32
-
06:27
-
06:25
-
06:02
-
05:52
-
05:43
-
05:39
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:43
-
04:36
-
04:31
-
03:19
- 21 апреля 2022
-
23:41
-
22:08
-
21:39
-
21:15
Партнерский контент