Стэмкос: сказал Кучерову, что оставлю шайбу себе. У него впереди ещё 600 или 700 очков

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от того, что стал лучшим бомбардиром в истории клуба, набрав три очка в матче регулярного сезона НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:1).
Форвард обогнал по этому показателю экс-нападающего Мартена Сан-Луи, который набрал 953 очка в 972 играх. У Стэмкоса на данный момент 954 результативных действия за всё время выступлений за «Тампу».
«Забавно, как всё получилось. Я смог установить рекорд в матче с командой, которую боготворил в детстве. Когда Куч и Хедди одновременно ассистировали мне. Мои родители и жена были здесь… Не думаю, что я эмоциональный парень, но это действительно поразило меня. Для меня это был просто потрясающий опыт.
Покорение рекорда Сан-Луи? Не могу дождаться, чтобы позвонить ему. Очевидно, все знают, что он для меня значит. Быть в книге рекордов вместе с ним сюрреалистично. Я определённо буду дорожить этим моментом долгое время.
600 очков Кучерова? Я сказал ему, что оставлю шайбу себе, потому что у него впереди ещё 600 или 700 очков. Эта цифра не может продержаться долго с Кучем», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
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