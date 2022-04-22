«Я был удивлён, насколько хорошо он играл». Главный тренер «Нью-Джерси» — о дебюте Охотюка

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал дебют российского защитника Никиты Охотюка в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (2:5).



«Он играл очень хорошо. Я был немного удивлён, насколько хорошо он играл, ещё и забросил шайбы, чего вы обычно не ожидаете, отличный дебют для молодого парня. Я рад за него», — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ.



21-летний защитник провёл на льду 15 минут 54 секунды, нанеся четыре броска по воротам, совершив два силовых приёма и забросив одну шайбу при полезности «0».



Напомним, на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года «Нью-Джерси» выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодёжной сборной России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года со сборными канадских лиг.

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