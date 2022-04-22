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Панарин вышел на второе место по результативным передачам в сезоне НХЛ

Панарин вышел на второе место по результативным передачам в сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «рейнджеров». Победу одержали гости со счётом 6:3.

30-летний россиянин на данный момент отдал 74 голевые передачи в 73 матчах этого сезона. Он занимает второе место среди игроков НХЛ по данному показателю, уступая лишь форварду «Флориды Пантерз» Джонатану Юбердо, в активе которого 83 результативных паса. Третье место занимает нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро (71 передача).

Всего в активе Панарина 96 очков в текущем сезоне, он установил новый личный рекорд. Ранее Панарин набирал 95 баллов в сезоне-2019/2020.

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