«Я офтальмологией не занимаюсь». Вице-президент «Металлурга» — о решении СДК по Федотову
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Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал решение Спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги не наказывать голкипера ЦСКА Ивана Федотова за неприличный жест в адрес игроков «Магнитки» по окончании второго матча финала Кубка Гагарина — 2022.
«Я демагогией и офтальмологией не занимаюсь. Я занимаюсь хоккеем, а остальные пусть занимаются КХЛ. Моя задача — подготовить команду, чтобы команда была готова и на поле всё доказывала. Всё остальное — это лирика», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, после двух матчей финальной серии между «Магниткой» и ЦСКА счёт в серии равный – 1-1. Следующая встреча пройдёт в Москве сегодня, 22 апреля. Начало — в 19:30 мск.
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