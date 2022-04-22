Глава СДК КХЛ прокомментировал решение комитета не наказывать Федотова за неприличный жест

Руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский объяснил, почему организация не стала наказывать Ивана Федотова за его неприличный жест после второго матча финальной серии между ЦСКА и «Металлургом».



Каменский сравнил этот момент с эпизодом, который случился в прошлом плей-офф. Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина нападающий «Локомотива» Николай Коваленко, находясь на скамейке запасных, адресовал хоккеистам «Йокерита» другой неприличный жест. СДК дисквалифицировал Коваленко на один матч и подверг денежному штрафу.



«Это два разных эпизода и два разных года совсем. Если мы будем со всеми сравнивать, то… Во-первых, это [эпизод с Коваленко] было во время игры, это [эпизод с Федотовым] после игры, поэтому это два разных эпизода и здесь их нельзя сравнивать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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