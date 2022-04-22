Глава СДК КХЛ прокомментировал решение комитета не наказывать Федотова за неприличный жест

Руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский объяснил, почему организация не стала наказывать Ивана Федотова за его неприличный жест после второго матча финальной серии между ЦСКА и «Металлургом».
Каменский сравнил этот момент с эпизодом, который случился в прошлом плей-офф. Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина нападающий «Локомотива» Николай Коваленко, находясь на скамейке запасных, адресовал хоккеистам «Йокерита» другой неприличный жест. СДК дисквалифицировал Коваленко на один матч и подверг денежному штрафу.
«Это два разных эпизода и два разных года совсем. Если мы будем со всеми сравнивать, то… Во-первых, это [эпизод с Коваленко] было во время игры, это [эпизод с Федотовым] после игры, поэтому это два разных эпизода и здесь их нельзя сравнивать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 22 апреля 2022
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:04
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:24
-
09:10
-
08:48
-
08:38
-
08:30
-
08:28
-
08:16
-
07:58
-
07:18
-
07:16
-
07:09
-
07:06
-
06:47
-
06:36
-
06:32
-
06:27
-
06:25
-
06:02
-
05:52
-
05:43
-
05:39
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:43
-
04:36
-
04:31