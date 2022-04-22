«Флорида» забросила 322 шайбы в текущем сезоне НХЛ. Это лучший результат в XXI веке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
«Флорида» забросила 322 шайбы в текущем сезоне НХЛ за 77 матчей, что является лучшим результатом в лиге за 26 лет. В среднем за игру хоккеисты «пантер» забивают 4,18 гола. Это лучший результат среди всех клубов в XXI веке, а также с сезона-1995/1996. Ранее в XXI веке лучший результат показала «Тампа-Бэй Лайтнинг», забросив 319 шайб в сезоне-2018/2019.
В чемпионате-1995/1996 сразу три команды вошли в список самых результативных команд — «Питтсбург Пингвинз» (362 шайбы), «Колорадо Эвеланш» (326) и «Детройт Ред Уингз» (325).
Рекорд НХЛ за один сезон принадлежит «Эдмонтон Ойлерз», забросившим 446 шайб в сезоне-1983/1984.
- 22 апреля 2022
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