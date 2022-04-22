«Отыгрываются на детях». Кожевников прокомментировал отстранение российских юниоров от ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отстранение юниорской сборной России от чемпионата мира по хоккею.
«Я не раз говорил – подлецы. Отыгрываются на детях. Ну подлецы, что я могу сказать. Только одно здесь слово – подлецы. И чисто по-хоккейному подлецы: и себя показать молодёжи, и свой уровень проверить – это хорошая вещь», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила все национальные и клубные российские команды от участия в международных турнирах в 2022 году. Сборная России пропустит взрослый, женский, молодёжный и юниорский чемпионаты мира, а также Омск и Новосибирск не примут молодёжный чемпионат мира — 2023.
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