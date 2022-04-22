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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
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Кто выиграет третий матч финала Кубка Гагарина?

Кто выиграет третий матч финала Кубка Гагарина?
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Сегодня, 22 апреля, состоится третий матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022, в котором сыграют московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Арена-ЦСКА» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет третий матч финала Кубка Гагарина?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, после двух матчей в серии счёт равный — 1-1. В первой встрече армейцы одержали победу со счётом 3:1, во второй подопечные Ильи Воробьёва оказались сильнее — 6:4.

«Металлург» по пути в финал одержал победы над «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА обыграл «Локомотив» и московское «Динамо» (обе серии — по 4-0) и СКА (4-3).

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